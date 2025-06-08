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Мир

МО РФ сообщило о прорыве в Днепропетровскую область, ВСУ опровергает

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 08 июня 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 20:53
МО РФ сообщило о прорыве в Днепропетровскую область, ВСУ опровергает
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Представитель генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев опроверг заявления министерства обороны РФ о том, что российские военнослужащие, развивающие наступление из Донбасса, впервые пересекли границу Днепропетровской области.

По его словам, речь идет о российской дезинформации, и бои по-прежнему идут в Донецкой области Украины. "Враг в Днепропетровскую область не зашел", – заявил офицер.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в зоне ответственности 31-й отдельной бригады противник прилагает значительные усилия, чтобы прорваться на Днепропетровщину, но безуспешно: "Войска мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта".

Мир
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