МИД Колумбии намерен ввести въездные визы для граждан Израиля
время публикации: 08 июня 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 19:41
Министерство иностранных дел Колумбии опубликовало проект указа, в котором Израиль добавлен в список из 98 стран, в отношении которых действуют визовые ограничения.
В документе говорится, что власти Колумбии этот шаг объясняют "соблюдением принципа взаимности в миграционных вопросах".
В прошлом месяце правительство Колумбии приняло решение о назначении в Рамаллу своего первого посла. Богота признала "независимость Палестинского государства" еще в 2018 году.
В мае 2024 года по распоряжению президента Колумбии Густаво Петро прекратило работу посольство Колумбии в Тель-Авиве в знак протеста против действий Израиля в секторе Газы.
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