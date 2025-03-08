В Германии россиянин приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство двух украинских военных

Суд в Мюнхене приговорил 58-летнего россиянина к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве двух украинских военнослужащих в Германии, сообщает "Медуза".

Убийство произошло 27 апреля 2024 года в общине Мурнау (округ Верхняя Бавария). Защита обвиняемого утверждала, что, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом двух украинцев 23 и 36 лет, с которыми до этого выпивал.

По версии защиты, у них произошел спор из-за покупки алкоголя, и они его "оскорбили". Мужчина утверждает, что не хотел убивать украинцев, но у него "перегорели предохранители". Он заявил, что сожалеет о случившемся и винит в этом алкоголь.

Прокуратура утверждала, что причиной конфликта россиянина и украинских военных стала российско-украинская война. Суд не посчитал политический мотив убийства доказанным.