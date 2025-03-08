Полиция Пхукета подозревает троих израильтян в том, что пытались изнасиловать двух туристок из Финляндии
время публикации: 08 марта 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 17:39
Полиция Пхукета (Таиланд) подозревает троих израильтян в том, что они ворвались в гостиничный номер двух туристок из Финляндии и пытались их изнасиловать. Туристки подали жалобу в местный полицейский участок. Об этом сообщает СМИ Таиланда.
Согласно сообщению, турист, находившийся на месте происшествия и ставший свидетелем инцидента, попробовал защитить женщин, но был сам подвергся нападению и получил травмы лица.
Местная полиция сообщила, что изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать нападавших и найти их. В посольстве Израиля в Таиланде об этом инциденте пока не знают.
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