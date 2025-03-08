Стрельба в Торонто, ранены 12 человек

По данным полиции Торонто, в пабе Piper Arms в районе Скарборо произошла стрельба, сообщает CTVnews.

В результате инцидента пострадали 12 человек, они получили ранения разной степени тяжести. Несколько человек в критическом состоянии.

Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле и до сих пор остается на свободе. Известно, что лицо подозреваемого было закрыто балаклавой.