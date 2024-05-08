В Индии арестованы рекрутеры, отправлявшие людей на войну с Украиной

Индийские власти сообщили об аресте четырех человек по подозрению в вербовке граждан Индии в российскую армию для участия в военных действиях против Украины. Один из арестованных жил в России и работал переводчиком, сообщает "Аль-Арабия".

По сообщению Центрального разведывательного бюро Индии, известно 35 случаев индийских граждан отправляли воевать в Украину. По меньшей мере двое из завербованных погибли. Действия тех, кто содействовал этому, квалифицируются как торговля людьми.

"Расследование против других лиц, входящих в международную сеть трафика, продолжается", – сообщило ФРБ. Бюро также рассказывает, что первые обыски по данному делу были проведены около двух месяцев назад, нескольких человек задержали для допросов.

Как сообщали ранее СМИ, рекрутеры предлагают потенциальным военнослужащим высокие зарплаты, обещая, что они будут служить на тыловых должностях. Однако после приезда в Россию их отправляют в учебные части, а затем на фронт.