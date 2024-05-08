Коломойскому сообщили еще об одном подозрении – в организации заказного убийства

В среду, 8 мая, стало известно, что украинская прокуратура объявила бизнесмену Игорю Коломойскому еще об одном подозрении – в организации заказного убийства, сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины, цитируемом агентством "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества; ля реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами".

Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. "В то же время, это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", – указано в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

По словам народного депутата Украины VIII созыва Сергея Лещенко, речь идет "о подозрении Коломойскому за покушение на адвоката Сергея Карпенко за отказ выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия ДнепроСпецСталь (Запорожье)".

Игорь Коломойский находится под стражей.

Напомним, что в марте представляющий интересы Коломойского известный израильский юрист, бывший юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявлял, что его подзащитного следует немедленно освободить. Но на том этапе речь шла о подозрениях в совершении исключительно экономических преступлений.