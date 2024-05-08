В Бразилии погибла израильтянка Альма Буадана, проверяются разные версии

СМИ опубликовали имя израильтянки, которая погибла 7 мая в Рио-де-Жанейро. Это Альма Буадана, прилетевшая в Бразилию более трех месяцев назад.

Бразильские СМИ излагали версию происшедшего со слов спутника девушки. Он рассказал, что они гуляли, когда к ним подъехал мотоциклист. По словам мужчины, они решили, что это грабитель, убегая, Альма попыталась преодолеть подпорную стену возле подъема на Корковадо и упала с 15-метровой высоты, разбившись насмерть.

Однако полиция отмечает, что спутник девушки путается в показаниях: на допросах он говорил то о мотоциклисте, то о ком-то на красном автомобиле. Следователи отдела по убийствам проверяют все версии, по всей видимости, подозревая и спутника девушки, который говорит, что познакомился с Альмой недавно – в общежитии в Копакабане.

По данным следствия, около 19:00 7 мая Альма Буадана прогуливалась со своим спутником по бульвару Альмиранте Александрино, недалеко от горы Корковадо. Потом что произошло – и девушка упала с большой высоты, разбившись насмерть.

Установлено, что Альма Буадана прилетела в Бразилию более трех месяцев назад, первые 90 дней она жила в Сальвадоре, на северо-востоке Бразилии, а десять дней назад приехала в Рио-де-Жанейро.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило: "Молодая израильтянка трагически погибла в результате падения с большой высоты в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Отдел по делам израильтян за границей при министерстве иностранных дел, консул Израиля в Бразилии Нета Абрагами, а также представитель "Керен а-Йесод" в Рио-де-Жанейро Мариаон Гирш, помогают семье в организации транспортировки тела в Израиль для захоронения".