Ночью фиксировались обстрелы на границе между Индией и Пакистаном
время публикации: 08 мая 2025 г., 06:17 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 06:23
В ночь на 8 мая на границе между Индией и Пакистаном продолжалось вооруженное противостояние. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.
Индия заявляет, что ночью пакистанские военные открыли неспровоцированный огонь на линии контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир - в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмире. Заявлено, что "индийские сухопутные силы ответили пропорционально".
Пакистан заявляет, что армия Индии обстреляла цели в Лахоре.
Накануне, в первый день вооруженного конфликта, заявлялось о десятках погибших с обеих сторон.