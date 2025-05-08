Ночью фиксировались обстрелы на границе между Индией и Пакистаном

В ночь на 8 мая на границе между Индией и Пакистаном продолжалось вооруженное противостояние. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

Индия заявляет, что ночью пакистанские военные открыли неспровоцированный огонь на линии контроля в индийской союзной территории Джамму и Кашмир - в районах напротив Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа в Джамму и Кашмире. Заявлено, что "индийские сухопутные силы ответили пропорционально".

Пакистан заявляет, что армия Индии обстреляла цели в Лахоре.

Накануне, в первый день вооруженного конфликта, заявлялось о десятках погибших с обеих сторон.