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Мир

Индия объявила о начале военной операции против Пакистана

Индия
Пакистан
время публикации: 07 мая 2025 г., 00:01 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 00:28
Индия объявила о начале военной операции против Пакистана
AP Photo/Channi Anand

Министерство обороны Индии объявило о начале военной операции "Синдур", в рамках которой были нанесены ракетные удары по террористической инфраструктуре на территории Пакистана и пакистанского Кашмира.

Пакистанские службы безопасности передали, что с территории Индии были запущены баллистические ракеты как минимум по трем локациям. В Бахавалпуре в результате попадания ракеты в мечеть погиб ребенок и ранены несколько человек.

Власти Индии утверждают, что "точечные удары" были нанесены по инфраструктуре, используемой боевиками и является ответом на нападение на туристов в Кашмире.

Телеканал Samaa TV передал, что вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удар по территории Индии.

Мир
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