Индия объявила о начале военной операции против Пакистана

Министерство обороны Индии объявило о начале военной операции "Синдур", в рамках которой были нанесены ракетные удары по террористической инфраструктуре на территории Пакистана и пакистанского Кашмира.

Пакистанские службы безопасности передали, что с территории Индии были запущены баллистические ракеты как минимум по трем локациям. В Бахавалпуре в результате попадания ракеты в мечеть погиб ребенок и ранены несколько человек.

Власти Индии утверждают, что "точечные удары" были нанесены по инфраструктуре, используемой боевиками и является ответом на нападение на туристов в Кашмире.

Телеканал Samaa TV передал, что вооруженные силы Пакистана нанесли ответные удар по территории Индии.