Белый дым над Ватиканом: избран новый Папа Римский

Вечером 8 мая над Сикстинской капеллой в Ватикане появился белый дым, означающий, что кардиналам удалось избрать нового понтифика.

В ближайшее время будет объявлено, кто возглавит Римско-католическую церковь, и какое имя он возьмет себе в качестве понтифика.

Новый Папа перед тем, как выйти на балкон Собора Святого Петра, чтобы поприветствовать собравшихся на площади верующих, облачается в особое папское облачение, после чего на несколько минут уединится для молитвы в специальной комнате рядом с Сикстинской капеллой, которая называется "Комната слёз" (La stanza delle lacrime).

Скоро кардинал-протодьякон провозгласит "Habemus papam", что в переводе с латыни означает "У нас есть папа".

В течение последних столетий ни один папа не выбирался в первый день голосования. Reuters напоминает, что средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней. Последний конклав 2013 года, на котором был избран Папа Франциск, длился два дня.

В конклаве принимали участие 133 кардинала из 70 стран.