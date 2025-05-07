Черный дым над Сикстинской капеллой в Ватикане, новый понтифик не выбран

Над Сикстинской капеллой в Ватикане появился черный дым, означающий, что в первый день конклава кардиналам не удалось избрать нового понтифика.

В течение последних столетий ни один папа не выбирался в первый день голосования. Reuters напоминает, что средняя продолжительность последних 10 конклавов составляла чуть более трех дней. Последний конклав 2013 года, на котором был избран Папа Франциск, длился два дня.

В конклаве принимают участие 133 кардинала из 70 стран.