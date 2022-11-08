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    В мире

    Зеленский провел телефонные переговоры с Нетаниягу: "Угрозы у нас – родственные"

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    Зеленский провел телефонные переговоры с Нетаниягу:
    Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP

    Вечером в понедельник, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинскому народу сообщил, что провел телефонные переговоры с лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаниягу, победившим на выборах в Кнессет 25-го созыва.

    "Только что провел переговоры с Биньямином Нетаниягу – лидером блока, который одержал победу на выборах в Израиле. Поздравил его с победой. Обсудили основные аспекты отношений между нашими государствами. Думаю, для всех понятно, на чем настаивает Украина и какие "ударения" в части безопасности делает Израиль", – заявил Зеленский. "Верю, что можем значительно усилить наши государства, тем более, что угрозы у нас – родственные", – добавил он.

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    Напомним, что Зеленский одним из первых среди государственных лидеров, вечером 3 ноября, поздравил Нетаниягу с победой на выборах. В своем "твиттере" он написал, что было крайне важно увидеть настоящую демократию в действии. Тогда же Зеленский отметил, что Израиль и Украина имеют общие ценности, а также столкнулись с общими проблемами, которые нуждаются в действенном сотрудничестве. "Ожидаем, что с новым правительством Израиля мы откроем новую страницу в сотрудничестве во благо наших дружественных народов", – написал 3 ноября президент Украины.

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    В то же время, 31 октября в интервью израильскому телеканалу "Кешет", в программе "Увда", Владимир Зеленский рассказывал, что он говорил "с тремя премьер-министрами Израиля" (видимо, имея в виду Биньямина Нетаниягу, Нафтали Беннета и Яира Лапида), и у каждого из них просил помощи Украине, но его просьбы были проигнорированы. "Дело даже не в оружии или деньгах. Дело в том, что надо выбрать сторону. После 24 февраля ни я, ни мой народ не нуждаемся в посредниках, нам нужны партнеры, друзья. Мы не уговариваем израильское руководство помогать нам. Мы просим выбрать. Нам очень важно знать: "Мы друзья?" Вы можете быть друзьями и не оказывать нам военную помощь. Но вы можете нас поддерживать в ваших выступлениях, в СМИ, в кибератаках", – заявил тогда Зеленский.

    4 ноября агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком "Иранское оружие медленно перетягивает Израиль в сторону защиты Украины". В этом контексте упоминалось обещание министра обороны Израиля Бени Ганца, данное министру обороны Украины Алексею Резникову, об оказании помощи в создании системы раннего и точного предупреждения о ракетных ударах и других воздушных угрозах. В публикации приводился комментарий бывшего высокопоставленного сотрудника израильской военной разведки Йоси Купервасера, экс-гендиректора министерства стратегического планирования Израиля, о том, что Украина может стать для израильтян "испытательным полигоном" для создания системы противостояния иранских ракетным и беспилотным вооружениям. Купервасер также считает, что возвращение Биньямина Нетаниягу на пост премьер-министра Израиля не изменит существенно приоритеты по сотрудничеству в области безопасности.

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    Ссылаясь на бывших и нынешних израильских госчиновников, Bloomberg пишет, что для создания системы раннего предупреждения, основанной на израильских разработках, необходимо будет использовать израильские радиолокационные технологии и программное обеспечение. Продажа таких технологий требует разрешения на экспорт, что является сложным процессом, в котором участвует ряд министерств, в том числе министерство обороны Израиля.

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    В остальном статья Bloomberg содержала известные факты и ссылки на другие публикации о поставках иранских вооружений в Россию и использовании их в войне против Украины, о запросах Киева по поводу предоставления Украине израильских систем ПВО и ПРО, об угрозах Москвы (и в частности, экс-президента РФ Дмитрия Медведева) по поводу возможных последствий в случае осуществления таких поставок и т.д.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Ноября 2022
    Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаниягу с победой на выборах
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Ноября 2022
    Зеленский в интервью израильским журналистам: "После 24 февраля ни я, ни мой народ не нуждаемся в посредниках"
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