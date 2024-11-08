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Российский дрон во время атаки на Киев попал в дом, где живет посол Эстонии

время публикации: 08 ноября 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 20:22
AP Photo/Alex Babenko

Во время российской атаки на Киев 7 ноября беспилотник попал в жилой дом, в котором проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, сообщает "Медуза" со ссылкой на главу министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Ей повезло, что она не пострадала. Никто в Украине не в безопасности, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украине нужно больше средств ПВО для защиты своих жителей. Мы не должны к этому привыкать", – заявил министр.

Аннели Кольк рассказала, что дрон попал в многоквартирный дом, где она живет, рано утром 7 ноября. В результате случившегося, по ее словам, никто не пострадал.

Армия России в ночь на 7 ноября запустила по Украине 106 беспилотников, сообщало командование Воздушных сил ВСУ. Украинские военные сбили 74 дрона, еще 25 беспилотников были "локационно потеряны" в разных регионах Украины. В Киеве, как сообщали власти города, обломки сбитых дронов упали в четырех районах и стали причиной пожаров.

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