Генштаб ВСУ: сбиты 33 российских "шахеда". Минобороны РФ: перехвачены 23 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 октября 2024 года украинские ПВО перехватили 33 из 62 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и других типов, запущенных российскими военными. Еще 25 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Два БПЛА улетели в сторону Беларуси. Были зафиксированы попадания БПЛА-камикадзе по целям в Украине.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Был зафиксирован пуск российскими военными одной ракеты неустановленного типа . Судя по всему, эта ракета перехвачена не была.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 30 октября над территорией России были сбиты или перехвачены 23 украинских БПЛА самолетного типа – в Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской, Белгородской областях.

Обращает на себя внимание тот факт, что генштаб ВСУ называет российские атаки "вражескими", а минобороны РФ всегда аналогичные украинские атаки называет "террористическими".