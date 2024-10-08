Художник Омар бин Ладен, сын основателя "Аль-Каиды", депортирован из Франции

Правительство Франции приняло решение о депортации Омара бин Ладена, сына лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бин Ладена. Омар проживал в Нормандии со своей британской женой и занимался живописью.

Согласно публикации Le Monde, бин Ладен был депортирован из Франции еще в октябре 2023 года после того, как власти отменили его вид на жительство. Первоначально ему было запрещено возвращаться во Францию в течение двух лет. Где он находится сейчас, не сообщается.

"Несколько лет бин Ладен прожил во Франции на том основании, что его супруга – гражданка Великобритании. В 2023 году он опубликовал посты в поддержку террора. На этом основании его вид на жительство аннулирован", – сообщил министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо.