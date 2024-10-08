Депутат Госдумы предложил объявить иностранное гражданство отягощающим вину обстоятельством

Депутат российской Государственной думы Евгений Марченко предложил внести в Уголовный кодекс РФ поправки, признающие отягощающим преступление обстоятельством наличие иностранного гражданства или отсутствие какого-либо гражданства.

Депутат заявляет: в первой половине 2024 года число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 55%. Он полагает, что ужесточение законодательства станет действенным превентивным механизмом и поспособствует более ответственному поведению иностранцев.

Как отмечает издание "Коммерсант", Госдума рассматривает сразу несколько законопроектов, направленных на ужесточение миграционной политики. Готовится реестр иностранцев, находящихся в России незаконно, будет увеличен до трех лет срок проживания в браке, необходимый для получения разрешения на временное проживание.

Цитируемые "Коммерсантом" юристы заявляют, что законодательные инициативы противоречат принципу равенства перед законом, закрепленным как конституцией, так и самим Уголовным кодексом.

Против ужесточения законодательства выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав инициативы беспорядочной инквизицией и разжиганием ненависти к мигрантам, подавляющее большинство которых – законопослушные люди.