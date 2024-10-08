В Бангкоке состоялась церемония в память о "черной субботе"

В Бангкоке прошла 7 октября памятная церемония, посвященная первой годовщине "черной субботы" – нападения ХАМАСа на Израиль. В мероприятии, организованном израильским посольством при участии еврейской общины, приняло участие около 1000 человек.

Среди них были и близкие таиландских рабочих, погибших от рук террористов, представители христианской общины, находящиеся в Таиланде израильские туристы.

"Сколько невинных жизней было потеряно в этот трагический день – отцов, матерей, детей, младенцев. У всех у них было будущее, которого их лишили", – заявила посол Израиля в Таиланде Орна Сагив.

Манифестации солидарности с Израилем прошли в годовщину черной субботы и в других странах, в том числе США, Германии, Чехии, Австралии, Канаде.