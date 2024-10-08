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Харрис: "Если бы Трамп был президентом, русские были бы в Киеве"

время публикации: 08 октября 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 11:07
Харрис: "Если бы Трамп был президентом, русские были бы в Киеве"
Evelyn Hockstein/Pool via AP

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае избрания главой государства будет готова вести с российским президентом Владимиром Путиным переговоры по Украине только в случае участия в них и украинской стороны.

"Никаких двусторонних переговоров. У Украины есть право на принятие решений о своем будуещм", – заявила она в интервью программе "60 минут" телеканала CBS. Напомним, что этот принцип декларирует и администрация Джо Байдена.

Харрис не стала исключать вступления Украины в NATO и подвергла критике позицию по украинскому вопросу своего соперника в президентской гонке Дональда Трампа. По ее словам, тот готов капитулировать перед Россией.

Трамп выступает против массированной американской помощи Украине и заявляет, что в течение короткого срока договорится с Путиным об окончании конфликта. "Дональд Трамп, будь вы президентом, русские были бы в Киеве. Вы предлагаете капитуляцию", – заявила она.

Мир
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