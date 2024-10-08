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Мир

Более 1000 человек эвакуированы из зоны, примыкающей к горящему в Феодосии нефтяному терминалу

время публикации: 08 октября 2024 г., 14:04 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 14:04
Более 1000 человек эвакуированы из зоны, примыкающей к горящему в Феодосии нефтяному терминалу
Соцсети

Пожарным вторые сутки не удается справиться с возгоранием на крупнейшем в оккупированном Крыму нефтяном терминале в Феодосии. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Как сообщает агентство "Интерфакс"

со ссылкой на главу городской администрации Игоря Ткаченко, из района чрезвычайной ситуации было эвакуировано 1047 человек. Их разместили в пансионатах и гостиницах.

Мир
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