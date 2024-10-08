В Непале погибли альпинисты из России

В Непале, в районе горы Дхаулагири, погибли четверо альпинистов из России, сообщает представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова.

7 октября Пиунова писала: "Со вчерашнего дня нет связи с группой Душейко (Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой). Ребята вышли на штурм, до вершины не дошли и начали спуск. В одиннадцать вечера последний раз вышли на связь. Валера Шамало вышел на штурм вместе с группой, но позже почувствовал себя плохо и решил вернуться. Он провел три ночи выше 7000, сегодня самостоятельно спустился до лагеря на 6100 м. Денис Алексенко и Артём Ценцевицкий в сложных условиях сходили на вершину и вчера спустились в базовый лагерь".

Утром 8 октября Анна Пиунова сообщила: "Дхаулагири. Плохие новости. Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на 6100, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки".

Посольство РФ в Непале подтвердило получение информации о гибели альпинистов.

Дхаулагири – многовершинный горный массив в Гималаях. Главная вершина массива – Дхаулагири I (8167 м) – является седьмым по высоте восьмитысячником мира.