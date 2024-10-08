x
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2024
|
08 октября 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Непале погибли альпинисты из России

время публикации: 08 октября 2024 г., 10:15 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 10:17
В Непале погибли альпинисты из России
AP Photo/Malcolm Foster

В Непале, в районе горы Дхаулагири, погибли четверо альпинистов из России, сообщает представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова.

7 октября Пиунова писала: "Со вчерашнего дня нет связи с группой Душейко (Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой). Ребята вышли на штурм, до вершины не дошли и начали спуск. В одиннадцать вечера последний раз вышли на связь. Валера Шамало вышел на штурм вместе с группой, но позже почувствовал себя плохо и решил вернуться. Он провел три ночи выше 7000, сегодня самостоятельно спустился до лагеря на 6100 м. Денис Алексенко и Артём Ценцевицкий в сложных условиях сходили на вершину и вчера спустились в базовый лагерь".

Утром 8 октября Анна Пиунова сообщила: "Дхаулагири. Плохие новости. Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на 6100, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки".

Посольство РФ в Непале подтвердило получение информации о гибели альпинистов.

Дхаулагири – многовершинный горный массив в Гималаях. Главная вершина массива – Дхаулагири I (8167 м) – является седьмым по высоте восьмитысячником мира.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 октября 2022

В Непале во время похода в горы погиб 71-летний турист из Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 октября 2018

В Непале завершена эвакуация тел погибших альпинистов