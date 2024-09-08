x
08 сентября 2024
|
последняя новость: 11:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2024
|
08 сентября 2024
|
последняя новость: 11:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Взрыв в Киеве, есть погибшие

время публикации: 08 сентября 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 11:06
Взрыв в Киеве, есть погибшие
AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Утром 8 сентября произошел взрыв на автотранспортном предприятии, расположенном в Голосеевском районе Киева. Сообщается о двух погибших.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, частично разрушено двухэтажное здание. На место были направлены спасатели. Под завалами могут находиться люди.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв вызван бытовыми причинами, сообщает "Украина 24".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook