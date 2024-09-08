Взрыв в Киеве, есть погибшие

Утром 8 сентября произошел взрыв на автотранспортном предприятии, расположенном в Голосеевском районе Киева. Сообщается о двух погибших.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, частично разрушено двухэтажное здание. На место были направлены спасатели. Под завалами могут находиться люди.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв вызван бытовыми причинами, сообщает "Украина 24".