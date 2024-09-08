Генштаб ВСУ заявил о перехвате 15 российских "шахедов" и одной ракеты

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 15 из 23 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще два беспилотника были локационно потеряны (вероятно упали под влиянием средств РЭБ).

В сообщении ВСУ отмечается, что армия РФ также выпустила по целzv в Украине четыре управляемые авиационные ракеты Х-59. Одна ракета была перехвачена, три другие не достигли целей в результате активного противодействия украинских ПВО, заявляет ВСУ.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.