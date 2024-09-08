Умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков

На 83-м году жизни скончался ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в телеграм-канале КВН.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", – говорится в сообщении.