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Умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков

время публикации: 08 сентября 2024 г., 19:15 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 19:17
Умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков
Wikipedia.org. Фото: A.Morgunovskaya

На 83-м году жизни скончался ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в телеграм-канале КВН.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", – говорится в сообщении.

Мир
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