Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 928-й день войны

Министерство обороны РФ 8 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 928-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более месяца, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины в районах населенных пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 160-ти военнослужащих и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 54-й механизированных, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 550-ти военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Квертус" и шесть полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных, 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Григоровка, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 625-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две 155 мм гаубицы "FH-70" производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы.

Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560-ти военнослужащих, танк, боевые бронированные машины "MaxxPro" производства США и две "Козак", два автомобиля, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива и Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130-ти военнослужащих, четыре автомобиля и 155 мм гаубицу "FH-70" производства Великобритании. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127-ми районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиабомбы "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31121 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 17961 танк и другие боевые бронированные машины, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14295 орудий полевой артиллерии и минометов, 25795 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 66500 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).