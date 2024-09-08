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Мир

Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес покинул страну

время публикации: 08 сентября 2024 г., 09:07 | последнее обновление: 08 сентября 2024 г., 09:12
Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес покинул страну
AP Photo/Cristian Hernandez

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул южноамериканскую страну на самолете испанских ВВС, чтобы получить политическое убежище в Испании.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. По официальной информации, победу на них одержал нынешний глава государства, получивший 52% голосов, а кандидат от оппозиции Гонсалес – 48%. Оппозиция заявила, что на самом деле ее кандидат набрал около 70%.

Многие западные государства отказались признавать результаты выборов, в самой Венесуэле начались антиправительственные манифестации, в ходе их подавления были арестованы тысячи человек.

Вскоре после выборов Гонсалес перешел на нелегальное положение, а в последнее время скрывался в испанском посольстве. Несколько дней назад прокуратура Венесуэлы выдала ордер на его арест, однако власти не стали препятствовать его эмиграции – "во имя сохранения политического мира.

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