Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес покинул страну

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул южноамериканскую страну на самолете испанских ВВС, чтобы получить политическое убежище в Испании.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. По официальной информации, победу на них одержал нынешний глава государства, получивший 52% голосов, а кандидат от оппозиции Гонсалес – 48%. Оппозиция заявила, что на самом деле ее кандидат набрал около 70%.

Многие западные государства отказались признавать результаты выборов, в самой Венесуэле начались антиправительственные манифестации, в ходе их подавления были арестованы тысячи человек.

Вскоре после выборов Гонсалес перешел на нелегальное положение, а в последнее время скрывался в испанском посольстве. Несколько дней назад прокуратура Венесуэлы выдала ордер на его арест, однако власти не стали препятствовать его эмиграции – "во имя сохранения политического мира.