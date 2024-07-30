Акции протеста после президентских выборов в Венесуэле, множество пострадавших

В Каракасе и других городах Венесуэлы проходят массовые акции протеста против итогов президентских выборов, прошедших в стране 28 июля. Происходят столкновения. Есть множество пострадавших.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в ходе первого дня столкновений были ранены не менее 23 военнослужащих. Сведений о пострадавших среди мирных граждан он не привел. При этом министр заявил, что армия не допустит массовых беспорядков, подобных тем, что происходили в 2014, 2017 и 2019 годах.

Ранее оппозиция Венесуэлы обвинила Центральный избирательный совет в фальсификации результатов президентских выборов. Согласно заявлению ЦИС, который возглавляет сторонник действующего президента Элвис Аморосо, Николас Мадуро получил 51% голосов избирателей.

По данным объединенной оппозиции, за ее кандидата Эдмундо Гонсалеса было отдано 70% голосов, а не 44%, как утверждает Аморосо. Примерно такие же данные показывали и проводившиеся накануне выборов опросы общественного мнения.

25 лет правления социалистов превратили Венесуэлу в одну из наиболее бедных стран мира. Только за последние десять лет страну покинуло около восьми миллионов человек.