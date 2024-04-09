x
09 апреля 2024
|
последняя новость: 11:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 апреля 2024
|
09 апреля 2024
|
последняя новость: 11:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский: "Без американской помощи Украина проиграет войну"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 11:25
Зеленский: "Без американской помощи Украина проиграет войну"
AP Photo/Andrew Harnik

Украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина проиграет войну в случае, если США не одобрят предоставление Киеву нового пакета военной помощи, который Конгресс не может утвердить из-за разногласий между демократами и республиканцами.

Зеленский предупредил, что без поддержки США Украине будет трудно не то, что победить, но даже выжить как государству. Он также выразил уверенность, что в случае поражения Украины Россия атакует другие европейские государства.

Напомним: 6 апреля Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление на фронте из-за нехватки боеприпасов. Он также попросил передать 25 дополнительных установок системы ПВО Patriot для борьбы с российскими воздушными ударами.

Законопроект о выделении Украине, Израилю и Тайваню военной помощи общей суммой более 95 миллиардов долларов находится на рассмотрении Конгресса США с осени 2023 года. Украина должна получить около двух третей от этой суммы. Однако республиканцы заблокировали законопроект, требуя, чтобы он был распространен и на южную границу США.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 апреля 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 776-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 апреля 2024

WP: план Трампа по Украине – передача Путину Крыма и Донбасс; Трамп опровергает
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 апреля 2024

Newsbreak: ВВС Греции может передать Украине 32 боевых самолета F-16