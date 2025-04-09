Пожар в доме престарелых в Китае, десятки погибших

Жертвами пожара в доме престарелых в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй, на севере Китая, стали не менее 20 человек, передает агентство "Синьхуа".

Спасенные пожилые люди переведены в ближайшую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.

Сведения о количестве жертв уточняются.

Причина пожара выясняется.