Пожар в доме престарелых в Китае, десятки погибших
время публикации: 09 апреля 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 08:21
Жертвами пожара в доме престарелых в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй, на севере Китая, стали не менее 20 человек, передает агентство "Синьхуа".
Спасенные пожилые люди переведены в ближайшую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.
Сведения о количестве жертв уточняются.
Причина пожара выясняется.
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