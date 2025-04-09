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Мир

Пожар в доме престарелых в Китае, десятки погибших

Пожары
Китай
время публикации: 09 апреля 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 08:21
Пожар в доме престарелых в Китае, десятки погибших
AP Photo/Andy Wong

Жертвами пожара в доме престарелых в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ провинции Хэбэй, на севере Китая, стали не менее 20 человек, передает агентство "Синьхуа".

Спасенные пожилые люди переведены в ближайшую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения.

Сведения о количестве жертв уточняются.

Причина пожара выясняется.

Мир
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