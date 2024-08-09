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Возросло число погибших в результате удара, нанесенного армией РФ по Константиновке

время публикации: 09 августа 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 15:43
Возросло число погибших в результате удара, нанесенного армией РФ по Константиновке
AP Photo/Iryna Rybakova

Число погибших в результате удара, нанесенного армией РФ по Константиновке Донецкой области, возросло до 11. Еще 37 человек получили ранения, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава украинской Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что по Константиновке российские военные нанесли авиаудар ракетой Х-38. Предварительно повреждены супермаркет, четыре частных дома, девять магазинов, автомойка, почта, торговые павильоны и 12 автомобилей.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 августа 2024

Армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке: множество убитых и раненых