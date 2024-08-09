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Армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке: множество убитых и раненых

время публикации: 09 августа 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 09 августа 2024 г., 14:50
Армия РФ нанесла удар по супермаркету в Константиновке: есть жертвы
Соцсети

В пятницу, 9 августа, армия РФ нанесла ракетный удар по супермаркету в Константиновке (Краматорский район, Донецкая область Украины), в котором было много людей.

Офис президента Украины сообщает о не менее 10 погибших и более 35 раненых.

Глава украинской Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что по Константиновке российские военные нанесли авиаудар ракетой Х-38. Предварительно повреждены супермаркет, четыре частных дома, девять магазинов, автомойка, почта, торговые павильоны и 12 автомобилей.

Мир
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