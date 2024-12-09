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Мир

Глава комитета Госдумы по обороне: "Российским базам в Сирии ничего не угрожает"

Сирия
Россия
время публикации: 09 декабря 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 10:42
Глава комитета Госдумы по обороне: "Российским базам в Сирии ничего не угрожает"
The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service via AP

Председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает. По его словам, на сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена.

"Никаких отрезанных от баз воинских частей нет. Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи", – сообщил парламентарий утром 9 декабря.

Накануне источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции и получили от них гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических миссий на сирийской территории.

Мир
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