Глава комитета Госдумы по обороне: "Российским базам в Сирии ничего не угрожает"

Председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает. По его словам, на сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена.

"Никаких отрезанных от баз воинских частей нет. Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи", – сообщил парламентарий утром 9 декабря.

Накануне источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции и получили от них гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических миссий на сирийской территории.