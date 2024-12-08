x
08 декабря 2024
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2024
|
08 декабря 2024
|
последняя новость: 20:06
08 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ТАСС: Асад c семьей находятся в Москве, им предоставлено убежище

Россия
Сирия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 20:18
ТАСС: Асад находится в Москве
AP Photo/Omar Albam
ТАСС: Асад находится в Москве
AP Photo/Darko Vojinovic

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле, бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", – рассказал собеседник агентства.

Днем 8 декабря агентство Reuters передало, что Асад покинул Дамаск на самолете. Отмечается, что самолет пропал с радаром после неожиданного маневра с попыткой развернуться на 180 градусов. Источники Reuters предположили, что самолет, на борту которого был Асад, скорее всего сбили.

Несколькими часами позже министерство иностранных дел РФ сообщило, что Асад после переговоров с участниками вооруженного конфликта принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение президента Сирии стало результатом потери им поддержки России. "Асада больше нет. Его покровитель – Россия во главе с Владимиром Путиным – не захотела его больше защищать", – сообщил он в социальных сетях.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2024

Нетаниягу: "Падение режима Асада может способствовать возвращению заложников"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2024

МИД России: Асад покинул Сирию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2024

Трамп: "Путин не захотел защищать Асада"