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Мир

Десятки школ в Дели эвакуированы из-за угрозы взрыва

Террористы
Авиация
Индия
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 11:08
Десятки школ в Дели эвакуированы из-за угрозы взрыва
AP Photo/Altaf Qadri

По меньшей мере 40 школ в Дели получили электронные письма, в которых сообщалось о заложенной в учебном заведении бомбе и требовался выкуп в размере 30000 долларов. Об этом сообщает Arab News.

Школы были оцеплены, у родителей попросили забрать детей раньше времени. Полицейские прочесывают школы в поисках подозрительных предметов. На данный момент ни одного взрывного устройства не обнаружено, предполагается, что речь идет о ложной угрозе.

Подобные инциденты в Индии настолько распространены, что власти намерены ужесточить наказание за рассылку угроз, основными получателями которых становятся школы, аэропорты и авиакомпании.

Мир
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