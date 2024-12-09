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Рождественский вертеп в Ватикане: Папа Франциск поклонился Иисусу-"палестинцу"

время публикации: 09 декабря 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 13:08
Рождественский вертеп в Ватикане: Папа Франциск поклонился Иисусу-"палестинцу"
AP Photo/Andrew Medichini

В Ватикане состоялась церемония представления рождественского вертепа – скульптурной композиции, изображающей рождение в Вифлееме Иисуса Христа. В нынешнем году она была изготовлена мастерами из Бейт-Лехема, и младенец Иисус возлежит в яслях на куфии – палестинском платке, известном также как "арафатка".

Как отмечает газета The New Arab, вертеп был организован при содействии Палестинского президентского комитета по церковным делам и палестинского посольства в Ватикане. В церемонии участвовал член Исполкома ООП Рамзи Хури, возглавляющий президентский комитет по церковным делам.

"Палестинская куфия стала национальным символом, эмблемой борьбы против израильской оккупации", – подчеркнуло издание.

На протяжении длительного периода палестинское руководство пытается объявить Иисуса палестинцем. Появление подобной скульптурной композиции в Ватикане свидетельствует, что католическая церковь поддерживает эти усилия.

Напомним, что несколько недель назад поступила в продажу новая книга Папы "Надежда не разочаровывает. Паломничество к лучшему миру". В ней он выступил с беспрецедентно жесткой критикой Израиля.

В одной из глав понтифик призывал к расследованию происходящего в секторе Газы. Это расследование, в частности, должно установить, можно ли квалифицировать действия Израиля как геноцид.

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 ноября 2024

Папа Римский призвал проверить, не являются ли действия Израиля в Газе геноцидом