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Мир

Песков: в графике Путина нет встречи с Асадом

Россия
Сирия
Владимир Путин
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 11:42
Песков: в графике Путина нет встречи с Асадом
Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве подтвердил очевидное, сообщив, что решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье принял лично Владимир Путин.

В то же время Песков отметил, что в официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом.

"По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать", – заявил Песков.

Мир
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