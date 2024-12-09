Песков: в графике Путина нет встречи с Асадом
время публикации: 09 декабря 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 11:42
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в Москве подтвердил очевидное, сообщив, что решение о предоставлении убежища Башару Асаду и его семье принял лично Владимир Путин.
В то же время Песков отметил, что в официальном графике Путина пока нет встречи с Асадом.
"По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать", – заявил Песков.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 декабря 2024