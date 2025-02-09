x
09 февраля 2025
|
последняя новость: 10:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2025
|
09 февраля 2025
|
последняя новость: 10:48
09 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Оползень в Китае, десятки пропавших без вести

Китай
время публикации: 09 февраля 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 10:24
Оползень в Китае, десятки пропавших без вести
AP Photo/Ng Han Guan

По меньшей мере один человек погиб и 28 считаются пропавшими без вести после оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Инцидент произошел в одной из деревень, расположенных рядом с городом Ибинь. 10 домов оказались погребенными.

На месте идут поисково-спасательные работы. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился оказать пострадавшим всю возможную помощь, а также принять меры для предотвращения подобных бедствий в будущем, сообщают китайские СМИ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 мая 2024

Сотни человек стали жертвами оползня в Папуа-Новой Гвинее
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 января 2024

Уточнение: жертвами оползня в Колумбии стали более 30 человек
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 ноября 2022

Во время похорон в столице Камеруна сошел оползень, множество погибших