x
09 февраля 2025
|
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2025
|
09 февраля 2025
|
последняя новость: 15:50
09 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Умер первый президент Намибии Сэм Нуйома

Африка
время публикации: 09 февраля 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:48
Сэм Нуйома, 2004 год
Wikipedia.org. Фото: Ana Nascimento/ABr, Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Первый президент Намибии Сэм Нуйома скончался в Виндхуке на 96-м году жизни. Три недели назад политик, которого называют основателем современной Намибии, был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

"С глубоким прискорбием сообщаем о смерти легендарного борца за свободу, лидера нашей революции. Отец-основатель прожил долгую, полную событий жизнь. Его заслуги перед народом и страной огромны", – сообщил президент Намибии Нанголо Мбумба.

Нуйома был старшим из десяти детей, родившихся в семье крестьянина. В пятидесятые годы прошлого века присоединился к революционной деятельности и борьбе за независимость Юго-Западной Африки от ЮАР. Стал одним из основателей партии СВАПО, стоявшей на марксистско-ленинских позициях.

Десятки лет провел в эмиграции, в 1971 году стал верховным главнокомандующим "Народно-освободительной армии Намибии", которая вела вооруженную борьбу против иностранного владычества. В 1989 году, когда борьба за независимость увенчалась успехом, был избран первым президентом и занимал пост главы государства 15 лет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2024

В возрасте 82 лет умер президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 декабря 2020

Адольф Гитлер был избран депутатом местного совета в Намибии