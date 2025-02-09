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Мир

В Мексике при ДТП сгорел автобус, десятки жертв

ДТП
Мексика
время публикации: 09 февраля 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:27
В Мексике при ДТП сгорел автобус, десятки жертв
AP Photo/Eduardo Verdugo

В штате Табаско на юго-востоке Мексики произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 41 человек, в том числе 38 пассажиров, основной и сменный водители автобуса, а также шофер грузовика.

В общей сложности, в автобусе находилось 48 пассажиров. Транспортное средство полностью выгорело, что крайне затрудняет идентификацию погибших. Представитель властей штата на условиях анонимности сообщил, что обнаружено 18 обугленных черепов.

Что стало причиной столкновения, неизвестно. Автобусная компания Tours Acosta сообщила, что искренне сожалеет о происшедшем, а также о том, что взаимодействует с властями в расследовании. В частности, проверяется, была ли соблюдена скорость движения.

Мир
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