Сильное землетрясение около Островов Кайман, объявлено об угрозе цунами

Около Островов Кайман произошло землетрясение магнитудой до 7,6, сообщает геологическая служба США (USGS). Эпицентр располагался в 209 км к юго-западу от Джорджтауна. Очаг залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения в городе Агуадилья в Пуэрто-Рико сработали сирены оповещения о цунами. Об этом изданию Primera Hora сообщил мэр города Хулио Ролдан. Сотни людей экстренно эвакуируются из прибрежного района.

Цунами может также угрожать жителям прибрежных районов в Ямайке, Кубе, Гаити, Доминикане, Гондурасе, Белизе.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.