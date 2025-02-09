Сильное землетрясение около Островов Кайман, объявлено об угрозе цунами
время публикации: 09 февраля 2025 г., 06:43 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 06:52
Около Островов Кайман произошло землетрясение магнитудой до 7,6, сообщает геологическая служба США (USGS). Эпицентр располагался в 209 км к юго-западу от Джорджтауна. Очаг залегал на глубине 10 километров.
После землетрясения в городе Агуадилья в Пуэрто-Рико сработали сирены оповещения о цунами. Об этом изданию Primera Hora сообщил мэр города Хулио Ролдан. Сотни людей экстренно эвакуируются из прибрежного района.
Цунами может также угрожать жителям прибрежных районов в Ямайке, Кубе, Гаити, Доминикане, Гондурасе, Белизе.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.