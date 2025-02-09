x
09 февраля 2025
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2025
|
09 февраля 2025
|
последняя новость: 06:18
09 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пятеро граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа, вернулись на родину

Заложники
Таиланд
время публикации: 09 февраля 2025 г., 06:04 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 06:13
Пятеро граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАСа, вернулись на родину
AP Photo/Sakchai Laloit

МИД Таиланда сообщил, что пятеро бывших заложников, которых более 15 месяцев удерживали в Газе террористы ХАМАСа, вернулись в Бангкок в сопровождении министра иностранных дел Таиланда Марита Сангиампхонга.

Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак, которых террористы удерживали в Газе с 7 октября 2023 года, были освобождены из плена 30 января 2025 года. Они проходили реабилитацию в медицинском центре "Шамир – Асаф а-Рофэ" в Беэр-Яакове, куда 4 февраля к четырем из них были прибыли родственники.

По сообщению МИД Таиланда, в результате резни 7 октября 2023 года около границы Газы погибли 46 тайских граждан. Один заложник из Таиланда все еще остается в плену у террористов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

Освобожденные заложники, граждане Таиланда, встретились со своими близкими в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

В Израиль прибыли родственники граждан Таиланда, освобожденных в рамках сделки с ХАМАСом