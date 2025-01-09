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Мир

Известная американская блогерша умерла, подавившись во время еды

США
Звезды
Соцсети
время публикации: 09 января 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 10:01
Известная американская блогерша умерла, подавившись во время еды
Instagram/Killadamente

Известная американская блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, умерла в возрасте 27 лет, предположительно, подавившись едой во время семейного ужина в ресторане, пишет New York Post.

Только в Instagram у Killadamente было 6,7 млн подписчиков. Она также имела миллионные аудитории в Facebook, YouTube и TikTok, привлекая к себе внимание яркими публикациями, в основном на тему бодипозитива и материнства. У нее остались две маленькие дочери.

Мир
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