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    В мире

    Байден о правительстве Нетаниягу: "Это самое экстремистское правительство, какое я помню"

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    Байден о правительстве Нетаниягу:
    AP Photo/Evan Vucci

    В воскресенье, 9 июля, телеканал CNN показал эксклюзивное интервью с президентом США Джо Байденом. Беседа состоялась накануне поездки президента на саммит NATO в Вильнюсе, и главным образом она была посвящена перспективам вступления Украины в Североатлантический альянс. Однако корреспондент CNN Фарид Закария задал несколько вопросов об отношениях между США и Израилем.

    Президент США уклончиво ответил на вопрос, когда Биньямина Нетаниягу пригласят в Белый дом. "Прежде всего приедет президент Израиля. Биби, я думаю, пытается сгладить проблемы, существующие в его коалиции", – сказал он.

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    По словам Байдена, в правительстве Биньямина Нетаниягу имеются министры, придерживающиеся радикальных взглядов, что является частою проблемы в отношениях с ПА. "У него одни из самых радикально настроенных членов правительства, каких я когда-либо видел со времен Голды Меир. Смотрич и Бен-Гвир являются частью проблемы на Западном берегу", – сказал президент США.

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    Президент США сказал, что он по-прежнему считает, что создание двух государств является "правильным решением для палестино-израильского конфликта.

    Говоря об Израиле в контексте региона Джо Байден заявил, что до заключения соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравии еще предстоит пройти долгий путь. Он добавил, что прогресс в этом вопросе зависит от того, что саудовцы потребуют от США в обмен на признание Израиля, при том, что предполагаемым условием является взаимный оборонный союз с США и развитие мирного атома. "Я не думаю, что у саудовцев есть проблемы с Израилем. Проблема в том, сможем ли мы поддержать их ядерную программу или быть гарантами их безопасности", – добавил Байден.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Июля 2023
    Интервью Байдена CNN: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильскому образцу"
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