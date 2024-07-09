Президент Байден встретился с освобожденной заложницей Лиат Ацили

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с бывшей заложницей Лиат Ацили, которая провела в плену ХАМАСа 54 дня и была освобождена в рамках соглашения. На встрече присутствовал и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Лиат Бейнин-Ацили выстояла. Для меня большая честь приветствовать ее в Белом доме, услышать из первых уст о ее стойкости перед лицом невообразимого. Пока ХАМАС удерживает остающихся заложников, моя работа не доведена до конца", – написал президент в социальной сети X.

Ацили была освобождена 29 ноября. На следующий день руководство кибуца Нир-Оз сообщило, что ее супруг Авив Ацили, ранее считавшийся пропавшим без вести, погиб 7 октября в бою с террористами ХАМАСа.