Совбез ООН, в котором председательствует Россия, обсудит российский удар по киевской больнице

Совет безопасности ООН проведет 9 июля экстренное заседание в связи с массированным российским ударом по Украине, в том числе, по детской больнице "Охматдет". Заседание инициировано США, Великобританией, Францией, Эквадором и Словенией.

С призывом созвать Совбез выступил и президент Украины Владимир Зеленский. "Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, в частности в детскую больницу", – заявил он.

По последним данным, жертвами российских ракет стали 33 человека, 140 получили ранения. На территории больницы были обнаружены тела двух человек, в том числе детского нефролога из Львова Светланы Лукьянчук. Под завалами обнаружен восьмимесячный малыш с пороком сердца, которому должны были делать операцию.

Отметим, что с начала июля дежурным председателем Совета безопасности ООН является Россия. Глава МИД России Сергей Лавров должен председательствовать на дебатах министерского уровня СБ ООН, которые пройдут 16 и 17 июля в Нью-Йорке.