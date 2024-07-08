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Совбез ООН, в котором председательствует Россия, обсудит российский удар по киевской больнице

время публикации: 08 июля 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 22:16
Совбез ООН, в котором председательствует Россия, обсудит российский удар по киевской больнице
AP Photo/Efrem Lukatsky

Совет безопасности ООН проведет 9 июля экстренное заседание в связи с массированным российским ударом по Украине, в том числе, по детской больнице "Охматдет". Заседание инициировано США, Великобританией, Францией, Эквадором и Словенией.

С призывом созвать Совбез выступил и президент Украины Владимир Зеленский. "Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, в частности в детскую больницу", – заявил он.

По последним данным, жертвами российских ракет стали 33 человека, 140 получили ранения. На территории больницы были обнаружены тела двух человек, в том числе детского нефролога из Львова Светланы Лукьянчук. Под завалами обнаружен восьмимесячный малыш с пороком сердца, которому должны были делать операцию.

Отметим, что с начала июля дежурным председателем Совета безопасности ООН является Россия. Глава МИД России Сергей Лавров должен председательствовать на дебатах министерского уровня СБ ООН, которые пройдут 16 и 17 июля в Нью-Йорке.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2024

Массированный ракетный удар по Украине, в Киеве есть погибшие в детской больнице