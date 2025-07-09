Сергей Брин: "ООН – откровенно антисемитская организация"

Сооснователь компании Google Сергей Брин прокомментировал отчет ООН, в котором утверждалось, что технический гигант получает прибыль с "геноцида, творимого Израилем в Газе" на том основании, что Google представляет технологические решения правительству Израиля и ЦАХАЛу.

"При всем уважении, бросаться таким определением как геноцид в отношении Газы – просто оскорбительно для еврейского народа, пострадавшего от настоящих геноцидов. Тем более не стоит цитировать такие откровенно антисемитские организации как ООН", – написал он на форуме Google DeepMind, отделения компании, занимающегося разработками в сфере искусственного интеллекта.

Автором очередного отчета, обвинявшего Израиль в геноциде, стала Специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе. По ее словам, Израиль проводит "один из самых жестоких геноцидов" в новой истории.

Франческа Альбанезе неоднократно уличалась в антисемитизме: в частности, ее обвиняли в этом представители правительств США, Франции и Германии. В апреле 2025 года она оказалась замешанной в очередном скандале. Осуществленную в 2023 году поездку Франчески Альбанезе в Австралию и Новую Зеландию частично оплатили прохамасовские лоббистские организации.