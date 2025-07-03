Специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе заявила, что Израиль проводит "один из самых жестоких геноцидов" в новой истории.

Представляя на рассмотрение Совета по правам человека очередной антиизраильский доклад, международная чиновница призвала государства мира ввести эмбарго на поставки Израилю вооружений и разорвать с ним все экономические и финансовые связи.

Франческа Альбанезе неоднократно уличалась в антисемитизме: в частности, ее обвиняли в этом представители правительств США, Франции и Германии. В апреле 2025 года она оказалась замешанной в очередном скандале. Осуществленную в 2023 году поездку Франчески Альбанезе в Австралию и Новую Зеландию частично оплатили прохамасовские лоббистские организации.

"Австралийская ассоциация друзей Палестины" (Australian Friends of Palestine Association), называвшая Яхью Синуара "невероятно вдохновляющим", заявила, что спонсировала визит Альбанезе, еще три пропалестинские и прохамасовские лоббистские группировки – "Сеть палестинских адвокатов Австралии", "Палестинские христиане Австралии" и Free Palestine-Мельбурн заявили, что "поддержали" эту поездку.

Сама Альбанезе тогда утверждала, что ее поездку, которая стоила 22 тысячи долларов, целиком и полностью оплатила ООН, а любые другие утверждения назвала "вопиюще лживыми".