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Пресса

Франческа Альбанезе призвала к экономическому бойкоту Израиля

время публикации: 03 июля 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 12:21
Франческа Альбанезе призвала к экономическому бойкоту Израиля
Wikipedia.org. Фото: Laryllian

Специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франческа Альбанезе заявила, что Израиль проводит "один из самых жестоких геноцидов" в новой истории.

Представляя на рассмотрение Совета по правам человека очередной антиизраильский доклад, международная чиновница призвала государства мира ввести эмбарго на поставки Израилю вооружений и разорвать с ним все экономические и финансовые связи.

Франческа Альбанезе неоднократно уличалась в антисемитизме: в частности, ее обвиняли в этом представители правительств США, Франции и Германии. В апреле 2025 года она оказалась замешанной в очередном скандале. Осуществленную в 2023 году поездку Франчески Альбанезе в Австралию и Новую Зеландию частично оплатили прохамасовские лоббистские организации.

"Австралийская ассоциация друзей Палестины" (Australian Friends of Palestine Association), называвшая Яхью Синуара "невероятно вдохновляющим", заявила, что спонсировала визит Альбанезе, еще три пропалестинские и прохамасовские лоббистские группировки – "Сеть палестинских адвокатов Австралии", "Палестинские христиане Австралии" и Free Palestine-Мельбурн заявили, что "поддержали" эту поездку.

Сама Альбанезе тогда утверждала, что ее поездку, которая стоила 22 тысячи долларов, целиком и полностью оплатила ООН, а любые другие утверждения назвала "вопиюще лживыми".

Пресса
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