Угроза теракта: в Чехии усилены меры безопасности
время публикации: 09 июня 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 08:16
Чешская полиция усилила меры безопасности в связи с угрозой теракта. Особое внимание уделяется местам сбора людей, торговым центрам, общественному транспорту и железнодорожным вокзалам, пишет издание iDNES.cz со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана.
В понедельник, 10 июня, соберется Совет государственной безопасности Чехии.
Полиция Чехии еще в субботу, 8 июня, перешла в режим террористической угрозы, повышенные меры безопасности будут действовать "до особого распоряжения". Как сведениям iDNES.cz, угроза может касаться не только Чехии.
Судя по имеющимся данным, меры безопасности были усилены в связи с информацией, полученной после задержания некого подозреваемого за пределами Чехии.