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Угроза теракта: в Чехии усилены меры безопасности

время публикации: 09 июня 2024 г., 08:12 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 08:16
Угроза теракта: в Чехии усилены меры безопасности
AP Photo/Petr David Josek

Чешская полиция усилила меры безопасности в связи с угрозой теракта. Особое внимание уделяется местам сбора людей, торговым центрам, общественному транспорту и железнодорожным вокзалам, пишет издание iDNES.cz со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана.

В понедельник, 10 июня, соберется Совет государственной безопасности Чехии.

Полиция Чехии еще в субботу, 8 июня, перешла в режим террористической угрозы, повышенные меры безопасности будут действовать "до особого распоряжения". Как сведениям iDNES.cz, угроза может касаться не только Чехии.

Судя по имеющимся данным, меры безопасности были усилены в связи с информацией, полученной после задержания некого подозреваемого за пределами Чехии.

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