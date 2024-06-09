Угроза теракта: в Чехии усилены меры безопасности

Чешская полиция усилила меры безопасности в связи с угрозой теракта. Особое внимание уделяется местам сбора людей, торговым центрам, общественному транспорту и железнодорожным вокзалам, пишет издание iDNES.cz со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана.

В понедельник, 10 июня, соберется Совет государственной безопасности Чехии.

Полиция Чехии еще в субботу, 8 июня, перешла в режим террористической угрозы, повышенные меры безопасности будут действовать "до особого распоряжения". Как сведениям iDNES.cz, угроза может касаться не только Чехии.

Судя по имеющимся данным, меры безопасности были усилены в связи с информацией, полученной после задержания некого подозреваемого за пределами Чехии.