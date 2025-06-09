Расследование фактчекеров о фейках про Холокост в соцсетях, после публикации Newsru.co.il

Проект "Проверено. Медиа", специализирующийся на фактчекинге, опубликовал результаты расследования по следам публикации Newsru.co.il "Фальшивые "истории Холокоста" в соцсетях: ИИ-фантазии о жертвах".

Публикация "Проверено" вышла под заголовком "Холокост на продажу: как в Facebook зарабатывают на обмане с помощью ИИ и почему соцсеть это, кажется, устраивает".

В анонсе расследования говорится: "В мае 2025 года редакция израильского русскоязычного издания Newsru.co.il обратила внимание на многочисленные странные посты сразу на нескольких страницах в Facebook. Каждая публикация состояла из короткой биографии одной из жертв Холокоста, а также портрета. Оказалось, что снимки были сгенерированы с помощью ИИ, а подписи по большей части выдуманы. На этом примере "Проверено" рассказывает, как нейросети (и изъяны в программах монетизации Facebook) помогают жуликам зарабатывать на любителях истории и почему само устройство соцсетей не мешает таким махинациям, а поощряет их".

Редакция "Проверено" нашла в соцсетях примерно полтора десятка пабликов, распространяющих фейковые истории с ИИ-картинками о жертвах Холокоста, иногда рядом с подлинными историями. Например, в публикации отмечается очень популярный пост в группе 90's History про жертву Холокоста Юдит Мальцинер (Judit Malcsiner, 1942-1944), который основан на подлинной трагической истории, соответствующая запись есть в базе "Яд ва-Шем". Но рядом с подлинными публикуется множество фейковых историй.

Фактчекеры, проанализировав многочисленные фейковые публикации о жертвах Холокоста, пришли к выводу, что страницы Facebook, на которых появляются подобные посты, – "не часть единой сети, а независимые проекты, которые, судя по всему, работают с одной-единственной целью: заработать".

Причем, вероятно, некоторые страницы в соцсетях, посвященные истории, в том числе истории Холокоста, были украдены у предыдущих владельцев, после чего их стали наполнять популярным, но недостоверным контентом. И активность эта стала особо заметной с апреля 2025 года, когда всё больше пользователей стали понимать, как благодаря политике Facebook, такие страницы стало возможным "монетизировать", то есть они стали приносить доход своим владельцам. Доход от таких страниц невелик, но и стоимость создания фальшивого контента с помощью ИИ близка к нулю. А когда на странице фейковых историй про Холокост ежесуточно появляются десятки публикаций, привлекающие многие тысячи читателей, "лайкающих", комментирующих и "перепащивающих" эти трогательные фальшивки, то заработка с таких страниц вполне может быть достаточно для жизни в странах третьего мира. Причем алгоритмы Facebook в этом помогают, а жалобы на фейковые посты администрацией соцсети, как правило, игнорируются (как и жалобы на мошенническую рекламу).

"Проблема в том, что соцсети не заинтересованы в ограничении пользователей, распространяющих сгенерированную ИИ ложную информацию. Чем больше любого контента будет на платформах, тем больше на них будут проводить времени люди и, соответственно, тем больше будет возможностей показать им рекламу и на этом заработать. По некоторым оценкам, почти каждый четвёртый пост, опубликованный на Facebook с 2023 по ноябрь 2024 года, написан не живым человеком, а искусственным интеллектом, и с ноября 2022 года, когда был запущен ChatGPT, доля таких постов выросла в 4,3 раза. При этом по итогам прошлого года доход Meta (который, повторимся, почти полностью состоит из поступлений от рекламы) вырос на 22% по сравнению с показателями позапрошлого", – отмечается в публикации "Проверено".

Пресс-служба компании Meta, владеющей соцсетью Facebook, на момент публикации текста не ответила на просьбы "Проверено" о комментарии.

В целом, редакция Newsru.co.il согласна с выводами редакции "Проверено" о том, что цель фальсификаторов истории Холокоста в соцсетях – заработок. При этом мы не исключаем, что речь может идти и о стремлении дискредитировать саму тему Холокоста, объявив ее "фейковой". Отметим, что среди создателей страниц с подобными фальшивыми историями есть представители мусульманских стран, включая Иран. И зачастую под такими публикациями появляется множество антисемитских и антиизраильских комментариев, в которых ставится под сомнение достоверность Катастрофы еврейского народа в годы Второй мировой войны.

22 мая, через два дня после выхода публикации Newsru.co.il, на странице музея Аушвиц-Биркенау появилось заявление, авторы которого выразили обеспокоенность в связи с публикацией вымышленных биографий и фотографий жертв Холокоста, созданных с помощью ИИ. Представители музея осудили такие действия, назвав их фальсификацией истории и подчеркнув, что это вредит памяти погибших. Заместитель пресс-секретаря музея Павел Савицкий отметил, что распространение подобных фейковых материалов может сыграть на руку отрицателям Холокоста: "Если появляются фальшивые жертвы, кто-то может заявить, что и всё остальное было выдумано".

Редакция Newsru.co.il продолжит изучать эту проблему.