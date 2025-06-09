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Мир

В Ницце начала работу конференция по защите Мирового океана

Экология
Франция
ООН
время публикации: 09 июня 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 12:14
В Ницце начала работу конференция по защите Мирового океана
AP Photo/Annika Hammerschlag

Во французской Ницце начал работу саммит "Один океан". Поставленная организаторами цель – спасение Мирового океана, страдающего от глобального потепления, эксплуатации ресурсов и загрязнения. В работе форума принимают участие 60 глав государств, правительств и международных организаций.

"В то время как Земля нагревается, океан кипит. Для его спасения необходимо объединение усилий многих государств. Изменение климата, как и сокращение биологического разнообразия, не чья-то точка зрения, а научно установленный факт", – заявил, открывая конференцию, президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нельзя допустить превращения океанов в Дикий Запад", – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал государства согласовать новые правила разработки океанского дна.

Как ожидается, на саммите будет ратифицировано соглашение о защите мирового океана, призванного стать такой же вехой, как принятое десять лет назад Парижское соглашение о климате. Для его вступления в силу необходимы подписи 60 государств, 50 поддержали договор еще до открытия саммита.

Мир
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