В Ницце начала работу конференция по защите Мирового океана

Во французской Ницце начал работу саммит "Один океан". Поставленная организаторами цель – спасение Мирового океана, страдающего от глобального потепления, эксплуатации ресурсов и загрязнения. В работе форума принимают участие 60 глав государств, правительств и международных организаций.

"В то время как Земля нагревается, океан кипит. Для его спасения необходимо объединение усилий многих государств. Изменение климата, как и сокращение биологического разнообразия, не чья-то точка зрения, а научно установленный факт", – заявил, открывая конференцию, президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нельзя допустить превращения океанов в Дикий Запад", – сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал государства согласовать новые правила разработки океанского дна.

Как ожидается, на саммите будет ратифицировано соглашение о защите мирового океана, призванного стать такой же вехой, как принятое десять лет назад Парижское соглашение о климате. Для его вступления в силу необходимы подписи 60 государств, 50 поддержали договор еще до открытия саммита.